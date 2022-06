Prefeito de Sud Menucci recebe o novo Comandante da 2ª Companhia

SUD MENUCCI – Na manhã desta terça-feira, 14, o Prefeito “Lió”, de Sud Menucci, recebeu em seu gabinete o novo comandante da 2ª Companhia, sediada em Ilha Solteira, Capitão André Caldeira.

Acompanhado pelo 2º Sargento Marcos Roberto Teixeira, comandante do GP local, o Capitão André Caldeira aproveitou a oportunidade para falar sobre a importância do patrulhamento preventivo e ostensivo que é realizado diuturnamente e da necessidade de os órgãos públicos ouvirem as demandas dos cidadãos, para que haja uma gestão participativa entre todos, maximizando a segurança daquela cidade e região.

Durante a reunião, o Prefeito parabenizou o Capitão André Caldeira pela recente promoção. “Desejo ao capitão sucesso nessa nova etapa e colocamo-nos à sua disposição para apoiar e garantir a segurança da nossa cidade”, disse.