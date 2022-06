FPF investiga suposto caso de manipulação de resultado em goleada por 7 a 1 na 4ª divisão de SP

Em nota oficial (confira na íntegra logo abaixo), o Catanduva Futebol Clube se posicionou dizendo que “especialmente nas últimas divisões existe a chamada máfia das apostas” e afirmou não ter ocorrido nenhuma irregularidade na atuação da equipe. Também na nota, o clube reforçou que “jamais se venderá a que título for” e que “a agremiação que aceita jogar esse jogo sujo é a única responsável por alcançar o combinado entre a equipe e os apostadores”.

Em nota oficial (veja na íntegra no final da matéria), o Andradina relatou que a partida estava equilibrada até o placar de 2 a 1 e que “quando o placar 4 a 1, alguns dos atletas demonstraram desânimo e desleixo, o que acabou dilatando ainda mais o placar, o que inclusive provocou o desligamento de três deles”.

Ainda na nota, o clube também reforçou que, alguns dias antes da partida, outros jogadores já haviam sido dispensados quando se agrediram fisicamente em um treino e que “referidas dispensas resultaram num sensível enfraquecimento na qualidade técnica do time”. Finalizou dizendo que o Andradina aguarda o esclarecimento dos fatos e, caso sejam comprovados, os responsáveis serão “punidos no rigor da lei”, informou.

Após um primeiro tempo de uma vitória parcial por 2 a 0, o Andradina diminuiu a vantagem logo aos cinco minutos da segunda etapa. E assim ficou o placar até os 22 minutos quando Felipe Sussai fez 3 a 1 para o Catanduva. Os quatro últimos gols do Santo foram marcados num intervalo de apenas 15 minutos, entre os 31 e os 46 do segundo tempo.

Logo depois do 5 a 1, o Andradina cometeu um pênalti dez segundos após a saída de bola no meio campo. Foi o tempo da equipe perder a bola e cometer o pênalti, convertido por Kaik. Com o resultado, o Catanduva assumiu a liderança do Grupo 1 da Segundona. O Foguete caiu para a quinta posição e tem poucas chances de se classificar para a próxima fase.

Nota oficial do Andradina Esporte Clube: