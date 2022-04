Vândalos mirins são flagrados depredando o patrimônio público

ANDRADINA – Duas fotos enviadas para a Prefeitura de Andradina por um munícipe que prefere o anonimato, mostram um flagrante da depredação do patrimônio público. Entre um grupo de crianças paradas na Praça João Leite, na Vila Mineira, uma delas segura uma das luminárias da iluminação pública da Praça.

A ação do munícipe que enviou as fotos atende a um pedido de participação popular para vigiar praças e espaços públicos, frente a uma onda de furtos de fiação elétrica que ocorrem em todos os pontos da cidade.

“É uma cena lamentável mas estamos felizes que a população passou a cuidar destes espaços”, declarou o diretor de Segurança Pública, André Luiz de Lima Augusto.

A prefeitura desencadeou uma ação em conjunto com as Polícias Civil e Militar, e órgãos de fiscalização para coibir os furtos. As ações deram resultado na prisão de um receptador e fiscalização de ferros velhos da cidade.