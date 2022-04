Casal gravemente ferido em acidente no trevo do Friboi

ANDRADINA – O casal formado por Lucas Matheus Dos Santos Luiz, 24 anos e Jeane Maria Alves Martin, 23 Anos, sofreram ferimentos pelo corpo, ela os mais graves, ao se envolverem em acidente de trânsito no início da manhã desta segunda-feira, 18, no trevo de acesso ao frigorífico Friboi, na marginal da rodovia Marechal Rondon. Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para a Santa Casa loca, submetida à cirurgias e internada na UTI – Unidade de Tratamento Intensivo, onde inspira cuidados. Ele foi transferido para a mesma Santa Casa com fratura no braço e para avaliação de uma possível hemorragia. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando o casal seguia a bordo da Titan FAN 15t0, na cor preta, pela marginal direita da rodovia Marechal Rondon, sentido ao Friboi, onde trabalha e, por razões a serem apuradas pela Polícia Civil, no trevo de acesso àquela indústria frigorifica, bateu de frente contra a VW Parati, na cor azul, placa de Guaraçaí, dirigido por Lincoln Stravini Alves Júnior, de 22 Anos, que levava a prima Emily Vitória Maciel De Andrade, 18 Anos, e o marido dela, Marcelo Henrique Bernardes Dos Santos, 20, para um ponto de ônibus em Andradina onde pegariam um coletivo para três Lagoas/MS, onde moram e ele lá trabalha.

Nenhum dos condutores dos dois veículos freou para evitar o acidente, demonstrando que um deles atravessou o sinal vermelho, batendo muito forte um contra o outro. A pancada foi tão forte que acabou com a frente da Parati e a moto, alem de sofrer princípio de incêndio, apagado por motoristas que passavam pelo local, teve quebrada as duas bengalas quebradas e completamente amassado o tanque de combustível.

O casal na motocicleta levou a pior, tendo ele sofrido trauma abdominal, fratura do braço direito, escoriações generalizadas pelo corpo e contusão do saco escrotal. Já a esposa sofreu fraturas da bacia, as duas cabeças do fêmur e um corte profundo na região pélvica, o que acabou expondo órgãos internos.

Os dois ocupantes da moto foram socorridos a princípio pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, onde, devido à gravidade dos ferimentos, a mulher foi imediatamente transferida para a Santa Casa local, sendo submetida durante o dia a duas cirurgias para correção da fratura e do corte profundo, permanecendo internada na UTI da Santa Casa local. Não está descartada uma terceira cirurgia na vítima.

Já o marido dela, que havia permanecido na UPA até então, acabou sendo transferido próximo das 10h para a Santa Casa local para correção da fratura no braço e avaliação de uma possível hemorragia. Ele permanece internado em um quarto comum.

Os ocupantes da Parati sofreram escoriações pelo corpo, felizmente leves e a mulher, que estava no banco traseiro, sofreu contusão em uma das pernas, sendo também socorrida, medicados e liberados posteriormente.

O trânsito no local precisou ser interrompido para socorro das vítimas e trabalho da perícia técnico-científica, que deve emitir laudo sobre as causas do acidente em até 30 dias e apurar quem atravessou o sinal vermelho.