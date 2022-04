Força Tarefa fecha o cerco contra o comércio de fios de cobre e recicláveis

ANDRADINA – Uma ação deflagrada na manhã de terça-feira (12), por uma força tarefa formada pelas polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Controle de Endemias, Fiscalização Municipal, Divisão de Segurança Pública e a Secretaria da Fazenda no Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Andradina, iniciou as inspeções em ferros velhos e empresas que comercializam sucatas na cidade.

A fiscalização inicialmente realizada em um estabelecimento localizado no cruzamento das ruas Acácio e Silva e Aquidauana, no bairro Santo Antônio, teve como objetivo principal combater o comércio ilegal, principalmente de materiais metálicos, em ferros velhos. A procura principalmente de fios de cobre e outras composições de materiais com comercialização proibida sem a declaração de origem.

A cidade vive uma onda de furtos de materiais reciclados, em especial o cobre de fiações elétricas em praças e locais públicos e particulares.

O estabelecimento foi autuado por falta de alvará e por estar em local não autorizado pelo plano diretor do município, e ainda será notificado pelo Corpo de Bombeiros por irregularidades no Auto de Vistoria.

“Vamos continuar com esse trabalho, passando por diferentes bairros da cidade, com objetivo de fechar o cerco contra receptação de fios de cobre e materiais da Prefeitura e vamos dar sequência nestas vistorias para que se reduza as ocorrências e iniba a prática da receptação que tanto prejudica a população”, afirmou o diretor de Segurança Pública André Luis de Lima Augusto.

Além disso, os agentes procuraram focos de proliferação de insetos que representam risco à saúde pública, como o Aedes Aegypit, transmissor da Dengue e outras doenças.

Somente no único ponto fiscalizado foram encontrados um caminhão em situação irregular, e uma moto na qual havia um mandato de busca e apreensão. Os dois foram recolhidos ao pátio de apreensões. Fora isso foram encontrados vários quadros de bicicletas e baterias de veículos automotores “com carga”. A operação continua e vai percorrer todos os estabelecimentos deste tipo em Andradina.

Segundo Lima Augusto, a fiscalização também está averiguando a existência de alvarás de funcionamento e se os ferros velhos estão em áreas permitidas para o desenvolvimento das atividades.

“Foram realizadas as notificações e orientações aos locais vistoriados para que os proprietários possam buscar a regularização da atividade. As secretarias municipais estão unidas as forças públicas para que nós podemos fazer o combate ao furto de cabos elétricos no município bem como a adequação com, vistas a saúde pública”, explicou Lima Augusto.