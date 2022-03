Adolescente de 15 anos é apreendido em Ilha acusado de estuprar criança de 11

ILHA SOLTEIRA – A Polícia Militar apreendeu na última terça-feira, 15, um adolescente de 15 anos acusado de Ato Infracional de Estupro, depois de violentar sexualmente uma criança de 11 anos. A ocorrência foi encaminhada ao DP local onde o delegado, Dr. Miguel Gomes da Rocha Neto, ratificou a voz de apreensão e recolheu o adolescente autor, que foi encaminhado para a Fundação casa de Araçatuba, à disposição da justiça.

A apreensão do menor infrator aconteceu quando os policiais militares de Ilha Solteira, Cb PM Valdemir, Cb PM Fernando e Sd PM Neri, foram acionados para atendimento de ocorrência de Estupro.

Com apoio das equipes com 1º Sgt PM Reis e Cb PM Neive, além do CFP – Comando Força Patrulha, com 1º Ten PM Mario e Cb PM Silvio, foram ao endereço e encontraram a vítima, uma criança 11 anos e seus genitores. Questionados a respeito dos fatos, a mãe da menor declarou que um adolescente havia mantido relações sexuais com sua filha, sem o consentimento dela.

Diante das declarações e com as características do autor, os policiais realizaram diligências na sua residência, encontrando-o na companhia também de sua mãe, recebendo voz de apreensão.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia local onde o delegado, Dr. Miguel Gomes da Rocha Neto, ratificou a voz de apreensão e recolheu o adolescente infrator, que foi encaminhado para a Fundação Casa de Araçatuba, à disposição da Vara da Infância e Juventude.