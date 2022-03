Foragido do semiaberto de Mirandópolis é capturado pela PM

MIRANDÓPOLIS – A Polícia Militar capturou na madrugada de segunda-feira, 07, um homem de 40 anos, natural de Piracicaba/SP, evadido da Penitenciária (sistema semiaberto) instalada no município. Após alguns questionamento no abordado, ele admitiu ser o fugitivo da penitenciária, sendo então encaminhado àquela Unidade prisional, onde permaneceu preso, respondendo a um processo interno agora e com certeza perderá o benefício do semi-aberto concedido a ele pela Justiça.

A captura do condenado aconteceu por volta de 03h da madrugada de segunda-feira, durante patrulhamento pela Rua Nove de Julho, em Mirandópolis, quando os policiais militares Cb PM Lisboa, Cb PM Leandro e Sd PM Zacarim, avistaram indivíduo caminhando na via pública.

A equipe já tinha conhecimento de que no dia anterior, um preso havia se evadido da Penitenciária (sistema semiaberto) daquele município, tendo em mãos, inclusive, as características físicas do evadido, que se assemelhavam ao indivíduo que avistaram na via, sendo por estes motivos abordado.

O evadido “J.”, de 40 anos, natural de Piracicaba, foi condenado pelos crimes de tráfico de entorpecentes, porte de entorpecentes, ameaça, porte ilegal de arma, resistência e desobediência.

Após alguns questionamentos sobre sua situação perante a Justiça, o abordado admitiu ser o fugitivo da penitenciária, sendo ele então encaminhado àquela Unidade prisional, onde permaneceu preso.