Jovem morre após bater carro em dois caminhões em rodovia

Conduzia um GM Onix de Promissão e teve o corpo dilacerado após tentar uma ultrapassagem na BR-153

GUAIÇARA – Luís Gustavo Ferreira Almeida, 23 anos, morreu após bater o carro que conduzia de frente com um caminhão e ter o veículo atingido por outro caminhão, na manhã de sábado (19), na rodovia Transbrasiliana (BR-153), no município de Guaiçara (SP). Segundo a polícia, ele teve o corpo dilacerado e um dos caminhões chegou a tombar na pista após a colisão.

O caso aconteceu por volta das 6h30, no quilômetro 106 da estrada. Segundo o que foi apurado pela Polícia Rodoviária Federal, a vítima conduzia uma GM Onix com placas de Promissão, sentido a Marília.

Quando passava pelo local, o condutor tentou ultrapassar um caminhão Mercedes-Benz Actros com placas de Paranaguá (PR), conduzido por um motorista de 34 anos, residente na cidade paranaense.

O caminhão estava acoplado a duas carretas e a vítima não conseguiu completar a manobra, vindo a bater de frente com outro Mercedes-Benz com placas de Marília. O veículo era conduzido por um motorista de 39 anos, residente em Marília.

Com o impacto, o Onix rodopiou no asfalto e foi atingido pelo caminhão que tentava ultrapassar. Um dos caminhões foi jogado para a direita da estrada e tombou no acostamento.

Sem documentos

Segundo a polícia, o condutor do Onix não foi identificado no local, pois teve o corpo dilacerado e estava sem os documentos pessoais. Somente durante o registro da ocorrência, em diligências feitas pelos policiais, ele foi identificado.

Equipe da Polícia Civil esteve no local do acidente e acompanhou a realização da perícia. Após os trabalhos o corpo de Almeida foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Lins para exame necroscópico.