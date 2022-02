Peladeiros conquista a Taça AFUP de Futebol Máster

ANDRADINA – O time do Peladeiros/Sucos Life é o grande Campeão da Taça AFUP de Futebol Máster, categoria 35 anos acima, ao vencer por 3 a 1 o time do Prando/L. E. Ar, em final realizada no último sábado, 12, na praça de esportes da entidade, marcando seu início do ano esportivo. As premiações aos vencedores aconteceu logo após o apito final do juiz Alberto Pipino Neto. Um bom público prestigiou o evento.

O time do Peladeiros jogou praticamente toda a partida mais tranqüilo, já que o Prando tinha a ausência de dois importantes jogadores: Nivaldo Junior, o “Alemão” suspenso por sido expulso na partida anterior, além de Zé Carlos, com grave contusão na coxa e ainda só pode chegar no segundo tempo para tentar ajudar sua equipe.

Peladeiros abriu o placar com um belo gol de “Kadu” chutando no ângulo, de fora da área, e o gol rápido deu tranqüilidade à equipe para esperar o adversário. Prando se recuperou inicialmente do susto e chegou ao empate numa cobrança de penalidade do artilheiro Marcinho Tuffy.

Depois do empate, dava a impressão que o Prando viraria o resultado, mas, o que se viu foi um Peladeiros mais aguerrido, com mais “tesão” na partida, segurando as investidas do adversário, além do goleiro Toninho, em tarde inspirada, realizar duas grandes defesas que poderiam ter mudado o placar do jogo a favor do Prando.

Com o esforço empregado para chegar ao empate e as tentativas de virar o placar, o cansaço chegou nos jogadores do Prando e os Peladeiros souberam se aproveitar disso, com dois gols de contra ataque, um deles em uma bela tabela de Alex e o gol de Bugrinho e o outro o robusto “Cochinha” em grande corrida pelo lado direito, acabou encobrindo o goleiro adversário, decretando a vitória por 3 a 1. Ele já tinha amarelo, levou o segundo e acabou expulso, mas a festa já estava garantida.

MANCHANDO A FINAL

Uma briga entre jogadores do Peladeiros e Prando, perto dos 20 minutos do segundo tempo quase mancha a final da competição, depois de uma desavença entre Piau, do Peladeiros (que estava descansando) e Barbosa (Prando), atuando em jogo e iria bater um lateral e Piau interferiu nessa cobrança. Praticamente todos os jogadores e comissões técnicas das duas equipes se envolveram no episódio, mas somente os dois principais apontados como pivôs foram expulsos pelo árbitro Pipino.

Depois do apito final, os “brigões” acabaram se entendendo e os campeões partiram pra festa da vitória.

ARTILHEIRO

Com o gol marcado de penalidade na final, o jogador Marcinho Tuffy (Prando), foi o artilheiro da competição com 6 gols.

MELHOR DEFESA

Os três gols sofridos pelo Prando na final acabou interferindo na busca também pela melhor defesa da competição, já que até então só tinha sido vazado cinco vezes, chegando então a um total de 8 gols, o mesmo saldo de gols dos campeões Peladeiros e, faça-se justiça, a organização da competição brindou os goleiros campeões, Toninho e Zanini com o troféu.

OUTRAS COMPETIÇÕES

A diretoria da AFUP – Associação dos Funcionários da Penitenciária de Andradina já estuda a possibilidade da realização de outras competições nas categorias Máster e está averiguando com outras entidades esportivas as datas em que eles realizarão seus eventos esportivos para que não haja coincidências.