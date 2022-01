Torneiro mecânico é preso pela PM de Andradina com maconha, cocaína e LSD

ANDRADINA – O torneiro mecânico R. L. B. C., de 29 anos, residente na rua Vitório Guaraciaba, na Vila Mineira, foi preso pela Polícia Militar na noite de sábado, 22, acusado de tráfico de entorpecentes ao ser flagrado com porções de maconha, cocaína, além de 104 micropontos de LSD. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia. As drogas foram apreendidas.

A prisão do terneiro mecânico de uma retífica da cidade aconteceu durante patrulhamento de Força Tática por Andradina, por volta das 21 horas deste sábado, quando os policiais militares 1° Sgt PM Fernandes, Cb PM Oberdan e Cb PM C. Santos, receberam denúncia de que ele estava promovendo o tráfico de drogas em sua residência.

Os policiais então foram averiguar a denuncia e ao acessarem a rua em que ele mora, o avistaram chegando em sua residência a bordo de seu veículo, sendo abordado e revistado, bem como o automóvel.

Durante busca pessoal nada de ilícito localizaram em sua posse entretanto, durante a busca veicular, localizaram 01 porção de cocaína, além da quantia de R$ 677,00 em dinheiro. Questionado sobre o entorpecente, ele alegou que desconhecia a droga.

Durante as buscas em sua residência, os PMs localizaram na cozinha, 01 porção de maconha pesando 10 gramas; no banheiro do quarto localizaram 01 balança de precisão em pleno funcionamento; Já no guardarroupas dele localizaram uma máquina de passar cartões utilizada nas transações atinentes à venda de drogas, além de 104 micropontos de LSD .

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante delito à R. L. B. C., de 29 anos, pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06 – tráfico de drogas.

Encaminhado à Delegacia de Polícia de Andradina, o Delegado plantonista, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão em flagrante pela prática do crime supramencionado, encaminhando-o à cadeia pública de Pereira Barreto, aguardando a audiência de custódia.

O que é LSD:

LSD é a abreviação de dietilamida do ácido lisérgico (do alemão Lysergsäurediethylamid), uma das drogas alucinógenas mais potentes que existem.

O LSD é uma substância líquida sintética (criada em laboratório) sem cheiro, sem cor e com gosto amargo. Sua forma de utilização mais comum é através da via oral, com a ingestão de gotas diluídas em água ou absorvidas em micropontos de papel.

O LSD é uma droga de uso, posse e comercialização proibidas e, na maioria dos países, criminalizadas. Dependendo da região, o LSD também é popularmente chamado de ácido, doce, papel ou quadrado.

A forma de comercialização mais comum de LSD é através de micropontos de papel nos quais a substância é pingada e absorvida.