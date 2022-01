Polícia Civil de Castilho prende autor de onda de roubos na cidade

CASTILHO – A Polícia Civil prendeu na manhã de segunda-feira, 10, em cumprimento de Mandado de Prisão (MP), em caráter temporário, o serviços gerais T. F. D. S., de 22 anos, expedido pela Vara do Plantão Judiciário da Comarca de Andradina, apontado como o principal autor responsável pela “onda de roubos”, ocorridos no Município de Castilho/SP no final do ano de 2021. Encaminhado à Delegacia de Polícia, tomou ciência do MP e posteriormente foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

A prisão do procurado aconteceu durante diligências, quando policias civis da Delegacia de Polícia de Castilho tomaram ciência do paradeiro de T. F. D. S., autor dos crimes e contra quem existe MP expedido. De posse da informação, este Setor de Investigações deslocou-se até o endereço mencionado e no local efetuou a prisão do jovem.

Depois de realizados os procedimentos de Polícia Judiciária, o autor foi encaminhado à Cadeia Pública de Pereira Barreto, onde permanece a disposição da Justiça.