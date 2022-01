Primeiro nascimento de 2022 na Santa Casa de Andradina é de gêmeas

ANDRADINA – As Gêmeas Clara e Sophia, são as primeiras nascidas na Santa Casa de Andradina em 2022

Filhas de Gisele Aparecida Melancieri Souza e Victor José dos Santos Souza, as pequenas Clara e Sophia, chegaram ao Mundo as 5h32 e 5h33, no dia primeiro de Janeiro de 2022. Medindo 40 e 43 cm, pesando 2,100 e 1,735 Kg.

Prematuras de 33 Semanas as gêmeas Clara e Sophia foram transferidas para o Hospital Cassems Três Lagoas/MS, onde estão em observação e acompanhamento médico, na companhia dos pais e familiares.

Em casa ansiosa para conhecer as gêmeas Clara e Sophia, está a irmã mais velha Ana Luiza Melancieri Souza.