Nova Opção, petiscaria e churrascaria gril deseja a seus clientes e amigos Feliz Ano Novo

ANDRADINA – Um ano complicado, um ano com muitas perdas de parentes, amigos, conhecidos e muitos anônimos. No comércio ao foi diferente e muitas empresas diminuíram significativamente suas vendas, outras até fecharam suas portas devido a crise gerada pela epidemia do coronavirus (Covid 19). Mas nós da Petiscaria Nova Opção, acreditamos em você cliente amigo e por isso, neste último dia do ano, viemos aqui te desejar Feliz Ano Novo, que 2022 possa proporcionar coisas melhores e principalmente muita saúde.

Assim como no Natal, registramos nesta antevéspera de Ano Novo momentos em que nossos clientes e amigos desfrutavam de momentos agradáveis com suas famílias, com parentes que vieram de fora para passar as festas de final de ano na cidade de Andradina. Isso é o mínimo que poderíamos oferecer: um pouco de nosso carinho,o muito do nosso profissionalismo e a certeza de que minha família está servindo a sua família.

Mostrando que acreditamos em nossos clientes, agora, além dos pratos variados com peixes como tema principal, também oferecemos a você cliente amigo, aquele delicioso cupim casquerado depois da inauguração da nossa churrasqueira grill.

Além de tudo isso, oferecemos um espaço amplo, arejado, para que você possa realizar sua confraternização, comemorar alguma data especial ou simplesmente desfrutar de momentos agradáveis. Quem prefere a natureza, temos mesas dispostas ao ar livre todos os dias em que estamos abertos, além de ter a disposição uma pracinha com brinquedos para toda criançada.

PARA REFLETIR E FAZER DO SEU 2022 UM MAR DE ESPERANÇA

” Dizem que antes de um rio entrar no mar, ele treme de medo. Olha para trás, para toda jornada que percorreu, para os cumes, as montanhas, para o longo caminho sinuoso que trilhou através de florestas e povoados e vê à sua frente um oceano tão vasto, que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. O rio precisa aceitar sua natureza e entrar no oceano. Somente ao entrar no oceano o medo irá se diluir, porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas de se tornar o oceano.”

Khalil Gilbran

Não podemos viver o passado novamente, mas 2022 é o nosso oceano possível.

Feliz 2022 para todos!