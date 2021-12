TOR prende traficante de drogas com mais de 25 kg de cocaína em Maracaí

MARACAÍ – Policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária detiveram indivíduo por tráfico de drogas em Maracaí, interior de São Paulo, na última terça-feira, 21.

A prisão do acusado aconteceu durante a Operação Natal, quando as equipes se depararam com um Fiat/Punto, que adentrou ao pátio do posto de combustível assim que visualizou as viaturas.

Abordado e revistado, com o ocupante nada de ilícito foi localizado, porém, na busca veicular foi encontrado 25 tabletes de cocaína escondidos embaixo do banco traseiro e no seu encosto que, após pesados, totalizaram 25,475 Kg da droga.

O criminoso foi conduzido para a Delegacia de Maracaí, indiciado e permanecendo à disposição da Justiça.