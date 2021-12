Polícia Rodoviária prende casal acusado de tráfico de drogas

ARAÇATUBA – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na manhã desta quinta-feira, 23, um casal acusado de tráfico de entorpecentes depois de flagrar com 197 porções fracionadas de maconha e 91 eppendorf”s contendo cocaína. Encaminhados para a Central de Flagrantes de Araçatuba, os dois foram indiciados, permanecendo presos à disposição da justiça, aguardando audiência de custódia.

A prisão do casal aconteceu às 8h, durante o desencadeamento da “Operação Natal”, quando as equipes do TOR Tático Ostnsivo Rodoviário abordaram um casal que estava em atitude suspeita no pátio de um posto de combustíveis às margens da Rodovia Marechal Rondon (SP 300), altura doKm 527. Com eles foram encontrados 197 porções fracionadas de maconha e 91 ependorf”s contendo cocaína.

O casal recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes de Araçatuba, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, permanecendo preso à disposição da justiça.

A droga apreendida pesou 51 gramas de maconha e 20 gramas de cocaína e foi apreendida pela Polícia Civil.