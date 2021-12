Guaporé e Santo Antônio fazem a final da Copa Máster de Murutinga do Sul

O torneio foi iniciado em 2020 e foi paralisado devido aos casos de coronavirus, que acometeu milhares de brasileiros e paralisou o mundo.

MURUTINGA DO SUL – As equipes do Nosso Clube Guaporé e Santo Antônio, ambas de Andradina, realizam na manhã deste domingo, (19), na Chácara do Demerval, localizada no trevo da via de entrada da cidade com a Rondon, a grande final da Copa Máster de Murutinga do Sul, categoria 50 anos e ainda na versão 2020, paralisada devido a pandemia do coronavirus. A competição é organizada pelo ex-vereador Nilson Xavier, o “Negão”. A cerimônia de premiação aos vencedores aconteceu logo depois do apito final.

O Guaporé chegou à final depois de derrotar a forte equipe de Pereira Barreto pelo placar de 3 a 2, e o Santo Antônio derrotou o Guarani por 3 a 1.

ARTILHEIRO

O grande artilheiro da competição é o jogador “Índio”, do Guarani, com 15 gols marcados.

MELHOR DEFESA

Já a defesa menos vazada é a do Guaporé, com o goleiro Paulinho, vencida apenas 5 vezes em toda competição.

PRELIMINAR

Antes do grande confronto acontece uma partida preliminar entre as equipes de Murutinga do Sul x Valparaíso.