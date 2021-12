Pintor é preso acusado de extorsão e violação de domicílio

Foi averiguado também um possível cárcere privado contra o casal devedor da droga, mas, segundo o delegado, não ficou caracterizado o crime

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite de quinta-feira (02), o pintor G. S. F. F., de 22 anos, residente no loteamento Quinta dos Castanheiras, no bairro Santa Cecília, acusado de extorsão e violação de domicílio, depois dele invadir uma residência de um casal usuário de entorpecentes, e querer receber uma suposta dívida. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia.

A prisão do acusado aconteceu quando o casal formado por um homem de 28 anos e a companheira de 41, depois que a equipe de Força Tática com 1º Sgt PM Aguilera, 1º Sgt PM Crepaldi e Cb PM Costa Jr, esteve na casa dele por volta das 19h30, localizada na rua Projetada “E”, no loteamento Quinta dos Castanheiras, após denúncia anônima de que havia um casal sendo mantido em cárcere privado por um traficante. Os dois informaram que tem uma dívida de drogas com o investigado.

O pintor foi encontrado pelos policiais na entrada da residência, sentado no sofá e mexendo no celular. Questionado pelos policiais, ele não se manifestou.

A equipe conversou com a mulher, que contou que ela e o marido são usuários de entorpecentes e teriam uma dívida em dinheiro com o acusado, que teria chegado na casa dele cerca de duas horas antes querendo receber o dinheiro devido.

De acordo com ela, o investigado teria informado que só sairia do local mediante o pagamento, caso contrário, ela e o marido dela seriam mortos.

A versão dela foi confirmada pelo marido e o casal revelou ainda que na semana passada o acusado esteve na casa deles, cobrando o pagamento da dívida. Na ocasião ele estaria com uma arma de fogo e também teria feito ameaças.

NEGOU

Segundo a polícia, o jovem negou que a dívida seria referente a drogas, alegando que havia vendido um celular ao casal. Porém, quando os policiais solicitaram que mostrasse as conversas no celular dele, ele negou o acesso aos policiais.

Ele foi encaminhado ao plantão policial, onde o delegado que presidiu a ocorrência decidiu pela prisão em flagrante e por extorsão e violação de domicílio.

Segundo o que foi informado pela polícia, o investigado é conhecido dos meios policiais por tráfico de drogas e tem antecedentes por homicídio e tentativa de homicídio.

O delegado representou pela conversão da prisão em preventiva e o acusado ficou à disposição da Justiça. O celular dele foi apreendido e será periciado.

A ocorrência teve o apoio do CFP – Comando Força Patrulha com 2º Ten PM Lucas Paulo e Cb PM Rufino.

DETIDOS PELA POLÍCIA CIVIL

Esse mesmo casal já foi detido pela Polícia Civil quando do cumprimento de um mandado de busca e apreensão realizado em setembro passado. Somente a mulher ficou presa na ocasião e foi beneficiada no outro dia pela Justiça que concedeu a ela em audiência de custódia responder ao processo em liberdade.