Funileiro em surto é preso acusado de dano ao patrimônio, desacato e resistência

ANDRADINA – O funileiro Wellington Maicon Batista Faria de Oliveira, de 26 anos, residente no bairro Benfica, foi preso pela Polícia Militar na tarde da última quarta-feira (01), acusado de dano ao patrimônio público, desacato, resistência e dano simples, depois de danificar o portão de uma residência e veículos estacionados em uma funilaria localizada no cruzamento das ruas Jesus Trujillo com Espírito Santo, também no Benfica. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

A prisão do acusado aconteceu por volta das 17h, quando policiais militares da equipe com 1° Sgt PM Ferreira, Cb PM Wladison e Cb PM Farias, foram acionados para atendimento de ocorrência de averiguação de suspeito no cruzamento das Ruas Espírito Santo com a Rua Jesus Trujilo, no bairro Benfica, onde um indivíduo estaria danificando veículos na via pública e chutando o portão de uma residência ao lado de uma funilaria.

Ao chegarem ao local os policiais militares depararam com Wellington chutando o portão de uma residência, a porta de um veículo Toyota Hilux que estava estacionada, bem como desferiu chutes em um motociclista que passava pela via. Ao visualizar os Policiais, foi em direção deles proferindo xingamentos diversos.

Em virtude de seu estado de exaltação, com apoio das equipes com 1° Ten PM Caldeira e Cb PM Gula; 2° Ten PM Mário e Cb PM Zanerato, além de 2° Sgt PM Clóvis e Sd PM Correia, Wellington foi contido, imobilizado e algemado, recebendo voz de prisão, sendo colocado no compartimento de presos da viatura. Durante a sua detenção, novamente resistiu, tentando desferir chutes e proferindo novos xingamentos.

Em virtude de um corte que apresentava em uma das mãos, ele, ao ser encaminhado à UPA – Unidade de Pronto Atrendimento, desferiu diversas “cabeçadas” na parte interna do compartimento de presos, danificando a viatura.

Pela UPA ele foi atendido e medicado pelo médico Dr. Ricardo, permanecendo internado em observação sedado, sob escolta policial.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Permanente onde a delegada, ao ouvir o relato policial, ratificou a voz de prisão em flagrante delito por dano ao patrimônio público, desacato, resistência e dano Simples, permanecendo preso na UPA, medicado e sedado, sob escolta, para posteriormente ser encaminhado à cadeia de Pereira Barreto e, se a Justiça converter o flagrante em prisão presente, ser encaminhado posteriormente a um Presídio ou CDP – Centro de Detenção Provisória.