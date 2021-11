Justiça Eleitoral cassa prefeito e vice de Ubarana por compra de votos

A decisão foi proferida na tarde de terça-feira (16)

UBARANA/SP – A Justiça Eleitoral cassou os mandatos do prefeito de Ubarana (SP), Gomides Ferraz Neto (DEM), e do vice-prefeito, Marco Antonio Vitali (Solidariedade), por compra de votos. A decisão foi proferida na tarde de terça-feira (16) pelo juiz Eleitoral, Fauler Félix de Ávila. Na sentença o juiz também determinou uma multa de R$ 53.205,00.

A chapa vencedora do último pleito para prefeito na cidade de Ubarana, próximo de José Bonifácio, composta por Gomides e Marquinhos, venceu com 2.075 votos, 57% do total dos votos válidos do município. Eles foram eleitos pela coligação “Vitória do Povo”, dos partidos PP, Solidariedade e DEM.

A promotoria eleitoral acusou a chapa de abuso de poder econômico para beneficiar a campanha. Segundo o Ministério Público, no dia das eleições uma boa parte dos eleitores usava camiseta azul, cor que representava a coligação, a acusação é de que esses eleitores teriam recebido dinheiro para usar a camiseta e então pedir votos no dia da votação. A acusação também denunciou a coligação por ter prometido dinheiro em troca de votos.

A barganha eleitoral não parou por aí, a promotoria ainda acusa a chapa de trocar votos por tratamento dentário no valor de R$ 200, vários moradores foram ouvidos durante a apuração das denúncias que confirmaram a tentativa e compra de voto.

Desse modo ficou comprovado que a chapa abusou do poder econômico para ganhar as eleições. A chapa negou as acusações durante o julgamento e alegou que o uso das camisetas foi apenas em apoio às candidaturas. Cabe recurso da decisão.