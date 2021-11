Homem é violentamente espancado no Jardim Europa

ANDRADINA – O serviços Gerais R. R. T., de 39 anos, originário do bairro Benfica e atualmente residente no jardim Europa, sofreu um corte profundo no couro cabeludo, contusões graves no olho e boca (os dois do lado direito), além de escoriações generalizadas pelo corpo ao se violentamente agredido na tarde de terça-feira (09), pelo cruzamento da Av. Jean Bernard com Grécia, mesmo bairro em que mora atualmente. Europa. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permaneceu em observação. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

A agressão, segundo informações, teria sido cometida por várias pessoas e teve início na rua Matheus Munhoz Ruis, que fica nos fundos do clube Rolex e, por motivos a serem esclarecidos pela Polícia Civil, várias pessoas teriam se desentendido com o rapaz, passando a agredi-lo com socos e golpes de paus.

Muito ferido, ele correu com a moto Titan na cor azul para a Av. Jean Bernard, mas perdeu o controle de pilotagem, caindo no cruzamento com a rua Grécia, ao lado da creche e UBS – Unidade Básica de Saúde do Jardim Europa, quando prosseguiram as agressões, desta vez com pedaços de paus maiores.

Os golpes deixaram o rapaz desacordado no asfalto quente daquela tarde, sendo posteriormente socorrido pelo Corpo de Bombeiros e na UPA precisou permanecer em observação devido a gravidade dos ferimentos. Informações preliminares dão conta de que não foram constatadas fraturas pelo corpo da vítima.

Como ele estaria em estado de embriaguês, não conseguiu posteriormente passar aos policiais militares quem teria começado as agressões antes dele perder os sentidos. Câmeras de segurança poderão ajudar a Polícia Civil a descobrir quem o agrediu, principalmente quando já estava mal pelo cruzamento da Av. Jean Bernard com rua Grécia.

A motocicleta sofreu entortamento do guidão na queda e foi entregue a uma sobrinha da vítima. Uma multa foi elaborada por ele não portar CNH – Carteira Nacional de Habilitação.