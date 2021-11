Casa das Lâmpadas completa 7 anos sem seu grande idealizador

ANDRADINA – A Casa das Lâmpadas, localizada na rua Bandeirantes, cruzamento com a rua Santa Catarina, no bairro Piscina, completa neste dia 1 de novembro, seu 7 aniversário de funcionamento e, como já vem realizando em anos anteriores, oferece no próximo sábado (06), café da manhã para seus clientes, profissionais do ramo da construção civil, colaboradores e funcionários. Desta vez a data será diferente, mais triste, pois não terá pela primeira vez seu grande timoneiro e idealizador: Betinho Sereno, vítima de Covid este ano.

Instalada por dois anos a 100 metros de onde se encontra atualmente, a Casa das Lâmpadas funcionou no cruzamento das ruas Bandeirantes com Santa Catarina e, graças ao crescimento das vendas e a necessidade de ocupar um espaço maior para oferecer maior variedade e qualidade dos produtos, o comerciante Betinho Sereno acabou ocupando o espaço que era de um antigo comércio do mesmo ramo no atual endereço.

De lá para cá a Casa das Lâmpadas só tem crescido, assim como sua equipe de colaboradores, inicialmente com 3 funcionários e hoje empregando 12 amigos, incluindo um gerente de vendas e outro financeiro, além de um dos filhos do casal ajudar em várias tarefas diárias, como atendimento, caixa e no recebimento em geral das vendas.

SEM SEU TIMONEIRO

Desta vez a data, mesmo que comemorada, será mais triste do que anos anteriores, quando foi oferecido até almoço para muitos colaboradores, já que o grande idealizador da Casa das Lâmpadas, Roberto Sereno, não estará presente fisicamente para comemorar aquilo que um dia era apenas um sonho e acabou se tornando uma grande realidade. “Betinho” relatava sempre como tudo começou e como seu sonho foi crescendo, graças à sua família, seus amigos funcionários e seus amigos clientes.

Com vasta experiência no ramo de venda de material elétrico e de construção civil, principalmente acabamento, ele sempre pensou em oferecer ao seu cliente (razão maior de sua existência), aquilo que um dia gostaria de encontrar em uma loja onde ele tivesse que ir comprar: qualidade, atendimento e preço baixo.

Depois que Betinho acabou falecendo vítima de Covid 19, a esposa Gislaine Sereno enfrentou uma dura batalha, convivendo muitos momentos com a tristeza, mas pensou que nunca poderia parar aquilo que foi o sonho de seu marido, por isso acabou tomando a frente dos negócios, solicitou a cooperação de dois experientes colaboradores, transformando-os em gerentes de dois importantes setores da empresa (vendas e finanças) e, desde então, vem administrando os negócios deixados pelo esposo.

TRISTEZA PROFUNDA

Mesmo assim ela é categórica em dizer que enfrenta altos e baixos desde então, por isso vai oferecer esse café da manhã para lembrar um pouco mais ainda de como Betinho gostava de realizar coisas boas para os profissionais do ramo elétrico e da construção civil e tem certeza de que ele, de alguma forma, estará presente. Vários amigos do casal prometem estar presentes também no próximo sábado (06).