Homem mata irmão a facada no Projeto Jupiá

CASTILHO – O diarista João Natalino Dias, de 39 anos, residente na cidade de Três Lagoas/MS, foi preso pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira (28), acusado de assassinar com um golpe de faca seu irmão Elson Ferreira Dias, 44, auxiliar de serviços gerais, residente no Assentamento “Projeto Jupiá”, área rural de Castilho. Encaminhado para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, permanecendo a disposição da Justiça. A faca utilizada no crime foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu por volta das 17h, quando os policiais Sd PM Douglas, Sd PM Luani, desenvolvendo a modalidade Atividade Delegada, foram acionados para atendimento de ocorrência pelo Assentamento “Projeto Jupiá”, localizado na zona rural daquele município, próximo da ponte da linha férrea, na divisa dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Com apoio de outra equipe também na Atividade Delegada, com Cb PM Jerônimo e Sd PM Lucas, foram para o local solicitado e ao chegarem, encontraram uma equipe do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, da cidade de Três Lagoas/MS, que havia sido deslocada daquele estado na tentativa de prestar os primeiros socorros à vítima.

No quintal da residência os policiais militares localizaram Elson morador do próprio local, caído em decúbito ventral, com um ferimento na região do tórax, causado por instrumento pérfuro cortante (faca). O médico do SAMU, Dr. Whadi Vilela Amado, constatou o seu óbito.

O local foi isolado e preservado para o trabalho da Polícia Técnico Científica, que compareceu e realizou perícia.

Ainda pelo local os policiais militares localizaram o autor do crime e irmão da vítima que, ao ser indagado, confessou o crime, cometido com o uso de uma faca que ele mesmo apresentou, narrando que o fato se deu após um desentendimento familiar.

Diante das evidências, João recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Permanente de Andradina onde o delegado, Dr. Yan Loui Adania, ratificou a voz de prisão e o autuou em flagrante, com base no artigo 121 do Código Penal – Homicídio, recolhendo-o ao cárcere, à disposição da justiça.

O QUE DISSE O AUTOR

Segundo disse o acusado à reportagem do Mil Noticias, frequentemente ele vem de Três Lagoas/MS e pernoita no sítio onde seu irmão trabalhava, onde também ajuda a cuidar da criação (porcos, aves, e vacas), inclusive tem também algum desses animais.

Porém, frequentemente seu irmão, que era mais velho que ele vinha lhe agredindo, como se fosse seu pai. No dia do homicídio não foi diferente, e Elson chegou ao local por volta de 14 ou 15h e novamente fez alguns questionamentos ao assassino, que estava com uma faca cortando cebolas para preparar o almoço.

Em determinado momento Elson teria desferido um tapa no rosto de João e ele revidou à agressão, pegando uma faca e deu um golpe certeiro no tórax da vitima. O próprio criminoso foi até uma propriedade vizinha e solicitou que o morador do local acionasse o Corpo de Bombeiros. Pela proximidade com a divisa de estado, a ligação de emergência caiu em Três Lagoas/MS, sendo acionada uma viatura do SAMU, porém, ao chegarem ao local, o médico constatou o óbito da vítima.

Essa não teria sido a primeira vez que o autor teria levado tapas do irmão. Ele ficou no local até a chegada da Polícia Militar de Castilho e entregando a faca utilizada no crime. Segundo o próprio autor informou, os dois estavam sob efeito de bebida alcoólica, já que são usuários contumazes de álcool.