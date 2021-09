Ex-vereador é executado em Ponta Porã

PONTA PORÃ/MS – O ex vereador e comerciante do ramo de pneus, Joanir Viana, foi morto a tiros por volta das 13h30min, em Ponta Porã-MS, quando transitava pelo centro da cidade a bordo de uma caminhonete Ford F1000 verde. Ele ainda tentou fugir, mas faleceu ao lado do veículo. As Polícias Militar, Civil e guarda municipal foram ao local, preservando-o para o trabalho da perícia técnico-científica. O corpo foi retirado do local por uma empresa funerária e encaminhado ao IML – Instituto Médico Legal.

As informações dão conta de que duas pessoas em uma moto se aproximaram e o carona desferiu disparos de arma de fogo contra Joanir. Mortalmente ferido, ele ainda saiu do veículo F1000 na tentativa de fugir, mas acabou caindo morto ao lado da porta.

As investigações já começaram e se busca imagens de câmeras de segurança na tentativa de identificar os autores desse homicídio, o terceiro na fronteira, sendo um no Brasil e dois no Paraguai.