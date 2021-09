Motorista de Gol com placa de Guaraçaí foge depois de capotar veículo na Rondon

ANDRADINA – Até o fechamento da matéria às 22h de domingo (26), a Polícia Militar Rodoviária não havia identificado ou localizado o motorista de um VW Gol, na cor branco, placa de Guaraçaí, que desapareceu depois de capotar o mesmo no quilômetro 645 + 800 metros da rodovia Marechal Rondon (SP 300), pista leste (interior/capital), a menos de 500 metros do Posto Sertanejo e menos de 1 Km do trevo do patrimônio de Paranápolis. A Polícia Rodoviária registrou o acidente no plantão policial.

Conforme o apurado preliminarmente pela reportagem, o acidente aconteceu quando o motorista seguia no sentido Castilho/Andradina e, por motivos a serem investigados, perdeu o controle de direção, capotou mais de uma vez e foi parar no canteiro central de escoamento de águas pluviais da rodovia, porem, em sentido contrário ao que seguia.

Uma das hipóteses levantadas é que o motorista tenha se assustado ou se atrapalhado com diversos cones refletivos que está sobre a pista em um trecho que está sendo submetido a reformas.

Bastante destruído, o VW Gol foi guinchado pela concessionária da rodovia até o plantão policial para registro da ocorrência e a destinação correta do mesmo.

VEÍCULO VENDIDO

Uma moradora de Guaraçaí informou em redes sociais que esse veículo VW Gol pertenceu a uma prima dela, mas que já teria vendido o mesmo cinco meses atrás para um morador de Dracena, porém, mesmo com o recibo assinado, ele não teria providenciado a devida transferência.