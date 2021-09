Servente de pedreiro é preso furtando fiação elétrica das FIRB

ANDRADINA – O servente de pedreiro Genilvado da Silva, 38 anos, residente no bairro Pereira Jordão, foi preso na madrugada do último domingo (12), acusado de tentativa de furto quando foi flagrado no telhado das FIRB – Faculdades Integradas Rui Barbosa, furtando a fiação elétrica do local. Encaminhado para o plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. Na segunda-feira (13), ganhou o benefício de responder ao processo em liberdade.

A prisão do acusado aconteceu logo após a meia noite de domingo (12), quando os policiais militares de Andradina, Cb PM Maurício e Sd PM Teixeira, foram solicitados via COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar, para atendimento de ocorrência de averiguação de suspeito pela Faculdade Integradas Rui Barbosa (FIRB), localizada no cruzamento das ruas Rodrigues Alves e Ceará, ao lado dos Correios.

Com o apoio do CGP I, sargento PM Marcus e cabo PM Wander, foram ao local e em contato com o vigilante noturno, ele relatou que estava ouvindo barulhos vindo do telhado da escola. Foi realizado cerco no entorno da faculdade, e alguns policiais subiram no telhado e avistaram um indivíduo de posse de um machado que, ao perceber a presença dos policiais, dispensou o objeto e empreendeu fuga, danificando várias telhas de Eternit do estabelecimento e em seguida pulou pelos fundos, lesionando o tornozelo esquerdo na queda.

Logo em seguida, foi abordado e detido. O indivíduo foi identificado como sendo Genilvado da Silva, 38 anos, com passagens criminais por furto, lesão corporal e tráfico de entorpecentes, sendo questionado sobre as circunstâncias e acabou admitindo que havia cortado cabos de alta tensão do prédio com o auxílio de um machado. Diante da declaração e das evidências, recebeu voz de prisão.

Em buscas no teto da faculdade, foi localizado o machado que estava na posse do autor e um grande volume de cabos de alta tensão cortados e já enrolados, prontos para serem transportados.

O autor e objetos apreendidos foram encaminhados ao Plantão Permanente onde o delegado plantonista, ao tomar conhecimento dos fatos, ratificou a voz de prisão, autuando Genivaldo em flagrante delito pelo crime de furto tentado, permanecendo preso à disposição da justiça.