Vereadores participam de inauguração do Centro de Valorização da Vida de Andradina

ANDRADINA – Na manhã de terça-feira (03), foi inaugurado em Andradina o novo posto do CVV (Centro de Valorização da Vida) e o NAVIA (Núcleo de Apoio à Vida de Andradina), onde teve a participação de autoridades locais, representantes da sociedade, vereadores, além do presidente do Poder Legislativo Helton Rodrigo Prando, o “Coxinha”.

Também estiveram presentes no evento a ex-prefeita Tamiko Inoue, a secretária adjunta da Secretaria de Saúde de Andradina Maristela Marinho e a própria vereadora Eloá Pessoa como Educadora de Saúde. Alguns vereadores compareceram, como Jonílcio Avelino, o Profº Careca e Sérgio Faustino e outros não puderam estar presentes devido a suas atividades profissionais.

O prefeito Mário Celso Lopes abriu o evento juntamente com o presidente do CVV, Dr. Carlos Casati, “sabemos da importância deste núcleo aqui em Andradina, hoje o CVV ajuda pessoas no mundo inteiro e já é reconhecido por todos os órgãos públicos como uma atividade que salva vidas diariamente.” Citou Casati.

O suicídio não é um fenômeno recente, mas os números têm impactado tão fortemente os órgãos internacionais de saúde que não deixa dúvidas: estamos diante de um grave problema de saúde pública. No Brasil, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida por ano, quase 6% da população. No mundo, são cerca de 800 mil suicídios anuais. O Brasil só perde para os EUA.

O CVV e o NAVIA estarão localizados na Rua Bandeirantes n° 1.427, próximo a praça do Tiro de Guerra, ao lado do CAPs.

O que faz o CVV?

O CVV — Centro de Valorização da Vida foi fundado em São Paulo no ano de 1962, é uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como de Utilidade Pública Federal desde 1973. Presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato.

A instituição é associada ao Befrienders Worldwide, que congrega entidades congêneres de todo o mundo e participou da força tarefa que elaborou a Política Nacional de Prevenção do Suicídio, do Ministério da Saúde, com quem mantém, desde 2015, um termo de cooperação para a implantação de uma linha gratuita nacional de prevenção ao suicídio.

Seja um voluntário:

O voluntário do CVV doa seu tempo e sua atenção para quem deseja conversar com outra pessoa de forma anônima, sigilosa e sem julgamentos ou críticas. Se você tem mais de 18 anos de idade, pelo menos quatro horas disponíveis por semana e vontade de ajudar pessoas, você pode ser um plantonista do Programa de Apoio Emocional do CVV. Para isto, você precisa participar de um curso gratuito de preparação de voluntários, em uma de nossas sedes ou no ambiente virtual. As principais frentes de atuação do plantonista são o atendimento por telefone, voip e chat. Para se cadastrar e participar gratuitamente do curso presencial ou virtualmente, acesse o site www.cvv.org.br/voluntario e se cadastrar.