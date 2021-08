Morador de Três Lagoas é preso com 219 tabletes de maconha

COROADOS – A Polícia Rodoviária prendeu na tarde de terça-feira (03), um homem de 25 anos, morador na cidade de Três Lagoas/MS, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagra-lo com 219 tabletes de maconha (Cannabis Sativa), em um veículo quando trafegava pela rodovia Marechal Rondon, próximo do município de Coroados/SP. Encaminhado junto com a droga para a Delegacia da Polícia Federal, foi indiciado e ficou à disposição da Justiça. A droga e o veículo foram apreendidos.

A prisão do acusado aconteceu às 14h30, durante patrulhamento de uma equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário, pela rodovia Marechal Rondon (SP 300), trecho do município de Coroados, quando os policiais abordaram o condutor de um veículo Ford/Fiesta, na cor preta, e já perceberam o nervosismo dele, que é morador da cidade fronteiriça na divisa MS/SP.

Durante vistoria no veículo, foram localizados 219 tabletes de maconha que, depois de pesados aferiram 202 Kg da droga. Ele informou que pegou o veículo com a droga em sua cidade de origem, Três Lagoas/MS e a entregaria em Bauru/SP. Não disse porém, quanto receberia para o transporte e nem o destinatário.

Encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça.