Polícia Civil prende acusado de tráfico ao cumprir ordem judicial

ANDRADINA – A Polícia Civil, através da DIG – Delegacia de Investigações Gerais, prenderam na tarde de segunda-feira (02), o ajudante geral J. C. F., o “Bahiano”, de 45 anos, residente na rua 6 da Cohab Gasparelli, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com uma porção de maconha pesando 12 gramas. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. Várias ferramentas de origem não comprovadas foram apreendidos e serão investigadas suas procedências.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais civis da DIG, com o apoio dos policiais da Delegacia Seccional de Andradina, DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, além do 1º DP e 2º DP, deram cumprimento a ordem judicial de busca domiciliar na residência dele, o qual é conhecido nos meios policiais pelo tráfico de entorpecentes e receptação de objetos furtados, sobretudo de materiais de construção e ferramentas.

Durante a vistoria no imóvel foram apreendidas ferramentas utilizadas em construções civis, a quantia aproximada de R$ 1.500,00 em dinheiro, bem como foi localizado aproximadamente 12 gramas de entorpecente assemelhado à “maconha” (Cannabis Sativa).

Diante da possível situação flagrancial referente ao crime de tráfico de drogas, foi dada voz de prisão ao investigado, o qual foi conduzido ao plantão policial da Del. Sec. de Andradina, onde a Delegada de Polícia Dra. Michelly Miliorini ratificou a voz de prisão, determinando seu recolhimento à cadeia de Pereira Barreto até a audiência de custódia virtual para saber se responde ao processo preso ou em liberdade.

O entorpecente e as ferramentas localizadas em sua casa foram apreendidas e serão objetos de investigação para averiguação de sua procedência.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Como não está havendo audiência de custódia presencial devido a pandemia do coronavirus, o acusado aguardou na cadeia de Pereira Barreto a decisão do juiz, que deu a ele o benefício de responder ao processo em liberdade.