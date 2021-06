Desempregado é preso acusado de furto de celular de idosa

ANDRADINA – O desempregado E. B. S., de 33 anos, residente na rua 19 do Loteamento Nova Canaã, anexo ao bairro Gasparelli, foi preso pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (03), acusado de furto de um telefone celular de uma idosa de 85 anos, residente na rua Tietê, bairro Pereira Jordão. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça na cadeia de Pereira Barreto, aguardando decisão do Juiz se respo9nderia ao processo preso ou em liberdade. O celular não foi localizado.

A prisão do acusado aconteceu quando uma parente da idosa chegou em sua casa e ela contou do ocorrido, de que um homem teria entrado no local com a desculpa de pedir água e em um descuido seu, surrupiou o telefone celular. O crime porém só foi percebido certo tempo depois quando ela precisou do telefone.

A Polícia Militar foi acionada e os policiais cabo Andressa e soldado Guaranha iniciaram patrulhamento com vistas à localização do acusado. De posse das características, ele foi encontrado certo tempo depois e encaminhado ao plantão policial, onde a idosa fez seu reconhecimento por meio de fotos e as roupas que ele usava.

Diante da comprovação do crime de furto, ele foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça na cadeia de Pereira Barreto.