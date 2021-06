PM prende foragido da justiça com drogas e pistola 9mm em chácara de Araçatuba

ARAÇATUBA – A Polícia Militar prendeu na tarde de quarta-feira (02), um homem de 33 anos, que era considerado foragido da justiça desde 2019. O homem foi preso em uma chácara na Rua José Roberto dos Santos, no bairro Chácaras TV.



Os PMs chegaram ao local e um dos policiais observou por cima do muro o homem embalando drogas. Ao ver o PM ele saiu correndo para o interior da propriedade portando uma arma. Foi acionado reforço policial e o homem resistiu a abordagem, segurando uma pistola 9 milímetros.

Ele se recusou a soltar a arma e um dos policiais deu dois tiros de advertência, atingindo de raspão o rosto do homem, que foi socorrido por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e levado ao pronto-socorro da Santa Casa. Na ação foram apreendidos 01 porção e 02 tijolos de maconha totalizando 1.828 kg; 494 pinos cheios de cocaína; 08 porções de pasta base totalizando 816 gramas; R$ 346,00 em notas diversas; 01 balança digital; Vários apetrechos para bater a droga; 01 pistola 9mm com carregador alongado e vários pinos vazios. O homem responde a processo criminal por tentativa de homicídio, ocorrido em 2019 no bairro Atlântico em Araçatuba.

Canil 12° Baep

O canil do 12° Baep foi acionado em apoio com cão farejador Ragnar. Os PMs que iniciaram a ocorrência já haviam encontrado drogas pela residência e, com o apoio do cão farejador, foram localizados mais uma grande quantia de drogas que estavam escondidas nos fundos da chácara.

Fonte: Aracatubaemfoco