Fundo Focial e Secretaria de assistência lançarão projeto para idosos sem renda

ANDRADINA – A primeira-dama Jussara Lopes e a atual secretária Silvana Silva convocaram a equipe de diretores da Secretaria de Assistência Social representados por Luciane Malheiro Dourado, Thiago Agenor e Daniele Catarino da Rocha Lopes, no qual pediram atenção prioritárias as famílias carentes do município.

Através dos diagnósticos da situação atual da população, foi demonstrado a existência de quase 200 idosos inscritos no cadastro do Governo Federal que não possuem renda nenhuma, a primeira-dama Jussara pediu que nas próximas semanas fossem realizados por meio da equipe de assistentes sociais dos CRAS visitas para essas famílias para que ao constatassem tal realidade fosse incluído nas ações dos municípios.

A Secretária de Assistência Social Silvana convocou uma reunião já nos próximos dias com os seus coordenadores de CRAS e assistentes sociais do serviço de convivência e fortalecimento para apresentar uma proposta de trabalho.

O objetivo desse projeto piloto é repassar para esses idosos valores financeiros para que possam adquirir a compra de alimentos e materiais de higiene, bem como, oferecer também orientação social para que não amplie doenças mentais devido a pandemia da COVID-19.

O município possui hoje três unidades de CRASs e de acordo com os diretores, cada unidade é responsável por uma divisão administrativa compostas por bairros da zona rural e zona urbana.

No CRAS I existem cerca de 90 idosos sem renda. No CRAS 2 são 32 idosos. No CRAS 3 são 52 idosos, totalizando 174 idosos. A equipe acredita que assim que começar a realização da busca ativa poderão ser encontrados outros idosos sem renda.

Além de oferecer esse atendimento presencial com assistentes sociais, a equipe atualizará os cadastros para a possibilidade de acessos desses idosos em outros benefícios tanto do governo estadual e federal.

A atual diretora de Proteção Social Básica, Luciane Malheiro informou ainda que estão buscando outras ações para desenvolver atenção e proteção aos idosos, que durante a pandemia da COVID-19 estão em isolamento social, bem como, as ações realizadas foram dialogadas com a Vigilância Sanitária, para proteger tanto as equipes que vão até os idosos e os mesmos, incluindo a oferta de Equipamentos Individuais de Proteção – EPIs.

Jussara Lopes informou ainda que o Fundo Social estará em parceria com a Assistência Social, pois tem ações que não podem ser realizadas pela Promoção, mas a própria legislação do fundo poderá ajudar muito na vida da população.

A Secretária Silvana informou ainda que foi realizado um processo de licitação para a oferta de um cartão denominado de “Cupom Alimentação” e que nessa ação terá o investimento de quase R$ 20.000,00, que serão entregues diretamente nas mãos dos usuários e estão vão poder comprar alimentos e produtos de higiene no comércio do município de Andradina.