Carro com bebê bate em poste durante fuga e casal é flagrado com droga em Assis

ASSIS – Um casal foi flagrado com drogas na noite de sexta-feira (18) após um acidente no Parque Universitário, em Assis (SP). No carro também havia um bebê recém-nascido.

De acordo com a Polícia Militar, no fim da tarde os policiais viram um carro em atitude suspeita na Rua José Jorge Rodrigues. Durante a tentativa de abordagem, dois tijolos de maconha foram jogados pela janela do veículo.

Na sequência, o carro bateu em um poste, no cruzamento das ruas Emília Castela Coelho com a Antônio José de Carvalho.

Ainda de acordo com a PM, nada foi encontrado no carro, porém na residência do casal os policiais apreenderam 16 tijolos de maconha.

A mulher e o bebê foram levados para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) e o recém-nascido ficou em observação médica.

Na delegacia, a mulher foi ouvida e liberada; já o homem foi preso por tráfico de drogas permaneceu à disposição da Justiça.

