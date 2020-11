Polícia Civil de Andradina recupera notebook furtado no centro comercial

ANDRADINA – A Policia Civil, através de equipes da DIG – Delegacia de Investigações Gerais, recuperou na última quinta-feira (19), um aparelho eletrônico (Notebook), furtado na noite anterior (quarta-feira, 18), de um estabelecimento comercial localizado na rua Ceará, centro. Equipes de investigações da DIG e DISE realizaram diligências por toda a cidade, identificou o autor e recuperou o notebook. O caso foi encaminhado para a Polícia Judiciária para as medidas cabíveis. O notebook foi devolvido ao proprietário.

A identificação e detenção do autor do furto aconteceu depois que a Polícia Civil tomou conhecimento, através de boletim de ocorrência, de que o estabelecimento comercial havia sido invadido por volta das 22h de quarta-feira (18). De imediato as equipes de investigações da DIG e DISE realizaram diligências por toda a cidade, identificaram o autor e recuperaram o notebook.

Segundo policiais civis, o autor já é conhecido nos meios policiais por realizar furtos na cidade de Andradina, principalmente no centro comercial, tendo ficado preso por vários anos, saindo recentemente da cadeia e novamente começou a praticar furtos.

O autor disse que é viciado em crack e pratica os furtos para sustentar seu vício.

A Polícia Civil encaminhou o evento para o poder judiciário para tomar as medidas cabíveis.