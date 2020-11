Neto e avós que dormiam são baleados por criminoso dentro de casa em MT

De acordo com a PM, o jovem foi baleado no peito e nas costas. Ele fugiu do local e pediu ajuda a vizinhos. O suspeito entrou no quarto dos idosos, atirou e fugiu.

O avô do rapaz, de 70 anos, foi atingido no braço. A avó, de 60, foi baleada no braço e na perna. Testemunhas socorreram o casal de idosos até um hospital na cidade. As vítimas não souberam informar quem era o atirador, já que dormiam e as luzes estavam apagadas.