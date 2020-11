PM apreende 4 quilos de maconha e prende um suspeito de tráfico em Mogi das Cruzes

MOGI DAS CRUZES/SP – A Polícia Militar apreendeu 4 quilos de maconha e mais de R$ 800, na noite de sábado (31), no Distrito de Jundiapeba em Mogi das Cruzes. Segundo a PM, um homem foi preso.

A Polícia Militar informou que um homem passou por uma viatura e demonstrando nervosismo acelerou o carro. Os policiais seguiram o veículo e abordaram o suspeito na Rua Pedro Paulo dos Santos em Jundiapeba.

De acordo com a PM, o carro foi revistado e no porta luvas foi encontrado R$ 862,70. Os policiais localizaram também dois tijolos de maconha embaixo do banco de passageiros.

Segundo a PM, o suspeito confessou o envolvimento com o tráfico de drogas e disse que o restante da droga estaria na casa dele no mesmo bairro. No imóvel, a PM informou que foram encontrados mais quatro tijolos de maconha.