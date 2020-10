Polícia Rodoviária intercepta carregamento de drogas que seria entregue em Presidente Prudente

Durante a vistoria no veículo, que transportava 40 passageiros no total, o rapaz ficou nervoso, o que chamou a atenção dos militares. Ele apresentou respostas desencontradas sobre os motivos de sua viagem, o que fez com que os policiais revistassem a bagagem que o passageiro carregava.

A fiscalização localizou 14 tabletes de maconha, que pesaram 11,250 quilos, dentro de duas bolsas, que estavam no bagageiro interno do veículo e identificadas com o nome do passageiro, e ainda uma porção de haxixe, com nove gramas.