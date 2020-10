Mulher é morta a facadas em Limeira; ex-marido é suspeito do crime

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, uma testemunha, de 39 anos, muito nervosa e com as mãos ensanguentadas, relatou que sua amiga teria sido morta pelo ex. O crime foi cometido no bairro dos Loiolas, zona rural da cidade.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou instantes depois e confirmou o falecimento da jovem, que ainda estava dentro do carro.

De acordo com a amiga da vítima, que testemunhou o feminicídio, elas estavam em uma casa de shows e, quando saíram do local, perceberam que o homem estava escondido no porta-malas. Ele então atacou a jovem com facadas.