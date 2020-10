Funcionário de hotel no Rio é preso por estupro de hóspede; vídeo mostra homem correndo após deixar quarto

Fábio de Oliveira de Barros, de 37 anos, é mensageiro do America’s Barra Hotel e, segundo a polícia, atacou uma hóspede que veio do Pará para fazer um curso.

A vítima afirma que Fábio entrou no quarto dela e passou a mão em suas partes íntimas. Ela reagiu dando-lhe um chute. A polícia informou que o suspeito preferiu ficar em silêncio. Em nota, o hotel disse repudiar qualquer tipo de agressão.

O delegado Henrique Damasceno, da 16ª DP (Barra da Tijuca), informou que o circuito de segurança do hotel gravou parte da abordagem.

“Conseguimos imagens, fizemos perícia e tomamos todas as medidas para que todas as provas fossem colhidas para possibilitar a responsabilização do autor”, disse o delegado.