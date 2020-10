Idoso de 78 anos é encontrado morto em canavial

Familiares disseram que ele tinha Alzheimer e costumava sair de casa e demorar para retornar

GLICÉRIO – O aposentado Oswaldo Antônio da Silva, de 78 anos, que residia em Brejo Alegre, foi encontrado morto na noite de quarta-feira (14), em um canavial de Glicério. A vítima, segundo relato de familiares, sofria de Alzheimer.

Eles disseram que o idoso tinha costume de sair de casa e demorar para retornar. Na tarde de anteontem, por volta das 13h, Silva comentou que iria no comércio. Como ele não voltou após uma hora, familiares iniciaram buscas.

O corpo foi localizado em um canavial. De acordo com o boletim de ocorrência, não havia sinais de violência. No entanto, sinais foram encontrados no chão, o que denota que o aposentado tentou rastejar após ter caído.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local preservando até a chegada do IC (Instituto de Criminalística), que realizou perícia. O cadáver foi levado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passaria por exame necroscópico e, em seguida, liberado aos familiares para velório e sepultamento. (Por: Ivan Ambrósio)

Fonte: RP10