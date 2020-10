Morador do Jardim Europa preso com 330g de maconha na rodoviária de Andradina

ANDRADINA – O serviços gerais C. O. L., de 21 anos, residente na rua Inglaterra, no Jardim Europa, foi preso pela Polícia Militar na noite de terça-feira (29/09), acusado de tráfico de entorpecente, depois de flagrado descendo de um ônibus no terminal rodoviário de Andradina, transportando 330 gramas de maconha (Cannabis Sativa). Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu durante o serviço na Atividade Delegada, quando a equipe com capitão PM Nascimento e cabo PM Camargo, realizava patrulhamento pelo terminal rodoviário de Andradina e abordaram C. O. l., descendo de um ônibus que fazia a linha Três Lagoas/MS à Andradina/SP, um horário em que há muita incidência de tráfico de pessoas que vão até Três Lagoas, ou até mesmo Castilho/SP, buscar entorpecente.

Rapidamente o rapaz foi abordado e revistado e, durante busca pessoal foi localizado no interior de uma sacola plástica um tijolo de maconha, que pesou 330 gramas, além de um celular e R$ 10,00 em dinheiro. Questionado sobre a droga, informou que havia ido até a cidade de Castilho, onde inclusive já morou e comprou o entorpecente, pagando o valor de R$ 250,00.