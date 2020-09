Incêndio destrói casa no Bairro Pereira Jordão

ANDRADINA – Um incêndio ainda de causas a serem investigadas pela Polícia Civil, ocorrido na madrugada de domingo (20), destruiu completamente uma casa de alvenaria localizada na rua Dirceu Gimenez, nº 734, no bairro Pereira Jordão. A intervenção do Corpo de Bombeiros para combater as chamas evitou que até as paredes de alvenaria caíssem por completo, mas não pode fazer nada pelo telhado, portas e janelas, que já haviam sido destruídos.

Segundo vizinhos entrevistados pela reportagem, eles ouviram estalos por volta das 5h da madrugada de domingo, e ao abrirem a janela, visualizaram o telhado já tomado pelas chamas, acionando o Corpo de Bombeiros.

Os vivinhos da residência destruída informaram ainda que a casa pertenceria a uma mulher de aproximadamente 80 anos e com a morte dela, ficou para um casal de filho (em inventário) porém, eles nem vão ao imóvel e a casa foi tomada por moradores de rua e pessoas que utilizam o local para consumo de droga, alcoól e até encontro sexuais, pois havia um colchão em um dos cômodos da casa.

Pode ser que alguém tenha deixado alguma vela acessa no chão durante a madrugada e a mesma caiu, pegando fogo no colchão e em consequência, o telhado. Por ser antiga e o tempo com muito sol durante esses últimos dias, o madeiramento estava muito ressecado, alastrando as chamas rapidamente por toda a casa. As paredes de alvenaria provavelmente terão que ser demolidas depois do incêndio.

