Batalhões de Andradina e Três Lagoas trocam experiências sobre a Atividade Delegada

ANDRADINA – Nesta última quarta-feira (02), o comando do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), sediado em Andradina/SP, recebeu a visita do Tenente Coronel PM Gil Alexandre, Comandante do 2º BPM de Três Lagoas/MS, o 1º Ten PM Flavio, Cb PM O Campos e equipe de assessoria para conhecer o funcionamento e modo de implantação da Atividade Delegada no município de Andradina/SP. O encontro foi muito produtivo e elucidativo, avaliaram os envolvidos nesse encontro.

Os militares sulmatogrossenses foram recepcionados pelo Major PM Akira, Comandante interino do 28º BPM/I, Capitão PM Romansini, Subcomandante interino, Capitão PM Nascimento, Coordenador Operacional interino, e Capitão PM Valdomiro, Comandante da 1ª Cia do 28º BPM/I.

A comitiva do Comandante do Batalhão de Três Lagoas/MS, realizou visita, a qual teve por objetivo principal conhecer como funciona a modalidade de policiamento conhecida como Atividade Delegada da cidade de Andradina, como realizou-se o procedimento de implantação e suas vantagens tanto para as Prefeituras, Polícia Militar e sociedade local.

O encontro teve palestra proferida pelos Oficiais do 28º BPM/I, Maj PM Akira e Cap PM Valdomiro, explicando detalhadamente o funcionamento e respeitando as peculiaridades de cada estado, e o que o Governo do Mato Grosso do Sul deverá fazer se adaptar, visando celebrar convênios entra a Polícia Militar de MS com a prefeituras daquele Estado.

A reunião técnica foi muito produtiva e serviu para cada vez mais realizar o estreitamento de laços de amizades entre os dois batalhões de fronteira, 28º BPM/I (PMESP) e 2º BPM (PMMS).