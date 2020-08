Piloto morre ao bater carro na traseira de caminhão na Rondon

Motorista do caminhão acabara de retornar à estrada após abastecer em um posto quando houve a colisão

GUARARAPES – O motorista Eduardo Antônio Dias, 56 anos, morador em Valparaíso (SP), morreu após bater o carro que conduzia na traseira de um caminhão na noite de segunda-feira (3), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Guararapes.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 21h, no quilômetro 556,6.

A vítima seguia com um Citroën Air Cross sentido a Araçatuba e bateu na traseira de um Mercedes-Benz com placas de Catanduva.

Ele era conduzido por um autônomo de 52 anos, morador em Catanduva. Ele contou aos policiais que havia abastecido em um posto de combustíveis à beira da estrada.

Ao voltar para a rodovia e percorrer cerca de 400 metros, disse que sentiu um impacto na traseira do caminhão e parou no acostamento, aproximadamente 100 metros do local da colisão.

Ao descer do caminhão, viu que um carro havia batido na sua traseira e acionou o socorro. Quando os policiais chegaram ao local, equipe do Corpo de Bombeiros que fazia o atendimento à vítima informou que ela já estava sem vida.

Investigação

Equipe do Instituto de Criminalística realizou perícia no local e nos veículos e o motorista do caminhão fez o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.

Ainda de acordo com a polícia, a documentação dos dois veículos estava em ordem e o carro de Eduardo foi entregue a um irmão dele, que esteve no local da colisão e ficou responsável pelos demais pertences pessoais da vítima.

Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba para exame necroscópico e depois liberado para a família providenciar o sepultamento.