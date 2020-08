Apresentadora de TV é espancada por homem dentro de um trem

Lugova ainda contou que o homem usava apenas uma cueca. “Ele então me disse: ‘seja uma boa menina ou será pior”

UCRÂNIA – Conhecida por ser apresentadora de TV na Ucrânia Anastácia Lugova, de 28 anos, compartilhou um fato do seu rosto após uma agressão que sofreu de um homem em um trem. A postagem chocou os internautas devido a quantidade de hematomas na face de Lugova.

Segundo informações do jornal Daily Mail, o caso aconteceu na sexta-feira (31/07). A apresentadora viajava de Mariupol para Kiev com seu filho de 6 anos de idade. Ela conseguiu escapar do agressor. Ele foi preso. “Acordei com ele me segurando pelo pescoço e me socando no rosto. Comecei a gritar, pedindo ajuda, mas ninguém ouviu”, disse a jornalista ao Daily Mail.

Lugova ainda contou que o homem usava apenas uma cueca. “Ele então me disse: ‘seja uma boa menina ou será pior”.

De acordo com a apresentadora, ela só escapou porque conseguiu correr até o condutor, que a escondeu.