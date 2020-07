Mais um paciente recebe alta da Santa Casa de Andradina após vencer a covid-19

Após 21 dias de internação entre enfermaria e UTI, andradinense retorna ao lar.

ANDRADINA – Morador do Bairro Santa Cecília, Wendel de Andrade Reis de 43 anos, internou na enfermaria COVID da Santa Casa de Andradina no dia 05 de julho. Após agravamento dos sintomas e complicação no sistema respiratório, precisou ser transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não precisou de intubação.

Foram 21 dias de tratamento, com dedicação de toda equipe e muita angustia da família. Neste domingo (26), com melhora dos sintomas, o paciente recebeu alta e pode reencontrar a família.

A Irmandade Santa Casa de Andradina permanece em intensivo trabalho na luta contra o COVID-19. O Hospital montou uma verdadeira frente de guerra com corpo clínico direcionado ao atendimento de pacientes suspeitos e positivos para a doença, além de reforço em equipamentos e estrutura para o melhor e mais eficiente atendimento.

