Letícia Schaefer da Silva estava concluindo caminhada diária quando foi surpreendida por queda de avião. Ocupantes saíram sozinhos da aeronave em Guabiruba, no Vale do Itajaí.

GUABIRUBA/SC – Um avião monomotor caiu no Centro de Guabiruba, no Vale do Itajaí, na manhã deste sábado (25). Segundo o Corpo de Bombeiros, dois homens foram resgatados com ferimentos. A ocorrência foi registrada às 10h38, na Rua José Júlio Schumacher.

Ainda de acordo com os bombeiros, o piloto de 35 e o passageiro de 33 anos foram encaminhados para o Hospital Azambuja, em Brusque, com suspeita de traumas e hemorragia. A unidade informou que ambos estão recebendo atendimento, mas não divulgou o estado de saúde deles.

‘Nasci de novo’, diz mulher que passava na rua quando avião monomotor caiu em SC

Pelo menos três vezes na semana a terapeuta Letícia Schaeffer da Silva , de 31 anos, caminha nas ruas próximo de casa em Guabiruba, no Vale do Itajaí, ouvindo música no celular. Neste sábado (25), quando já estava quase concluindo o exercício, foi surpreendida pela queda de um avião monomotor, poucos metros de onde tinha acabado de passar.

“O susto foi grande, fiquei bem traumatizada no início, mas agora já estou mais calma, mais tranquilo. Posso dizer que nasci de novo e que a vida é um sopro”, disse Letícia. A câmera de monitoramento de uma casa flagrou a queda do avião e Letícia levando um susto. Os dois ocupantes do avião saíram do avião sozinhos, segundo os bombeiros, sofreram ferimentos leves e foram internados. Segundo o irmão do piloto, a suspeita é que tenha ocorrido uma pane no motor.