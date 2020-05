Indivíduo é preso acusado de posse de munição, porte de droga e dirigir sob Influência de álcool

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na noite de quinta-feira (21), P.H.S.C. de 19 anos, acusado de posse de munição, porte de droga e dirigir sob Influência de álcool, após fugir de uma abordagem policial e ser flagrado com pequeno porção de maconha (Cannabis Sativa), 03 munições de cal. 22mm e constar 0,45 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento em Castilho, quando os policiais militares da equipe de Força tática com Sgt Estigarribia, Cb Andrade, Cb Jerônimo e Cb Camargo, depararam com um veículo ocupado por dois indivíduos com antecedentes criminais em atitude suspeita. Estes receberam ordem de parada, mas não acataram e tentaram se evadir.

Após acompanhamento pelas ruas daquele município, conseguiram pará-los próximo à antiga Estação Ferroviária. Quando estacionarem o veículo parou os indivíduos começaram a fugir a pé em sentidos distintos (um para cada lado). Os policiais continuaram no encalço dos dois, que foram abordados e imobilizados.

Os PMs constataram que o condutor estava sob influência de álcool e aceitou submeter-se ao teste de etilômetro, o qual aferiu 0,45 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

Após algumas perguntas, o condutor confessou que possuía maconha em outro local. Os policiais foram então ao local indiciado e localizaram ainda uma pequena porção de maconha e 03 munições de cal. 22. Foram apreendidos também dinheiro, três celulares e uma capa de colete tático, tudo de procedência duvidosa.

Diante do material ilícito encontrado, o condutor recebeu voz de prisão por dirigir sob influência de álcool, posse de drogas e munição e foi conduzido ao plantão policial, onde o delegado o indiciou pelos crimes praticados e determinou o recolhimento do, permanecendo à disposição da Justiça.

Antecedentes

O criminoso autuado em Flagrante P.H.S.C. de 19 anos já havia sido preso pela prática de Roubo com mais um indivíduo em 2018, quando foram apreendidos um facão e uma garrucha, além de usarem touca e gorro para não serem reconhecidos.