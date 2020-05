Polícia encontra quatro corpos de vítimas de pedreiro suspeito de ser ‘serial killer’ em Campo Grande

O pedreiro, de acordo com o delegado, foi preso nesta sexta-feira, na casa de um parente no Jardim Campo Belo, região norte da cidade. Conforme a polícia, ele confessou o envolvimento na morte do comerciante e que ainda participou do assassinato de outros quatro homens na cidade, revelando, inclusive os locais onde os corpos estavam enterrados.

De acordo com a polícia, a primeira vítima encontrada foi Roberto Geraldo Clariano, de 50 anos, no bairro Recanto dos Pássaros. O segundo corpo localizado foi o de José Jesus de Souza, de 44 anos, no bairro Sírio libanês.