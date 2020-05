Polícia Militar e Vizinhança Solidária promovem ‘live do bem’

MURUTINGA DO SUL – Conscientes da gravidade da atual crise sanitária e econômica que o país atravessa, Daio Polverente e Milena Guzzi (filha do Sargento Bezerra, da reserva), ambos de Murutinga do Sul, 3ª Cia do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), resolveram promover uma LIVE DO BEM.

Para tanto, pediram auxílio da Polícia Militar, através do Cabo PM Freitas e de Artistas VIOLEIROS da cidade para cantarem em Prol do PROJETO AÇÃO SOCIAL, que teve sucesso absoluto, cuja arrecadação, que será destinada ao projeto referido, que há 4 anos ajuda a população carente da cidade com doações de cestas básicas e pagamento de consultas médicas e medicamentos não abrangidos pelo SUS – Sistema Único de Saúde.

A live foi transmitida ao vivo pelo Facebook, Instagram e YouTube e acabou no seguinte resultado:

50 cestas básicas

45 fracos de Álcool Gel

259 Máscaras descartáveis/pano e R$ 3.355,00 em espécie