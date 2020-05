Idoso de 74 anos é preso após atirar em ladrões que invadiram sua residência

BIRIGUI – Um aposentado de 74 anos, morador no bairro Jardim São Genaro 2, em Birigui (SP), foi preso na madrugada de quarta-feira (13), por porte ilegal de arma de fogo. Ele atirou contra bandidos que invadiram a casa dele, mas não tem registro e nem porte da arma.

Segundo a polícia, passava das 2h quando houve um chamado para atendimento a ocorrência de roubo. No local, o aposentado contou que estava sozinho em casa, ouviu um barulho e ao se levantar, viu dois homens dentro da casa dele, carregando uma televisão.

De acordo com o idoso, ao serem surpreendidos, os bandidos o agrediram com uma barra de ferro, causando lesões no punho esquerdo.



Para se defender, o aposentado contou que pegou o revólver calibre 32 que estava na sala e atirou cinco vezes na direção dos ladrões, que fugiram pulando o muro.

A vítima disse não saber se os invasores foram atingidos pelos disparos. Eles conseguiram roubar duas lanternas e várias chaves, inclusive a de uma moto.

Equipe do Instituto de Criminalística foi acionada e constatou que os ladrões arrombaram a porta da cozinha para invadir a residência.

Terminado o trabalho, o aposentado foi levado para a delegacia. Por não possuir o registro do revólver e não ter porte de arma, ele foi preso em flagrante e também responderá criminalmente por disparo de arma de fogo. Após ser ouvido o aposentado ficou à disposição da Justiça.